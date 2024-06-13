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Дошедшая до финала ЛЧ "Боруссия" рассталась с главным тренером

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Эдин Терзич покинул пост главного тренера дортмундской "Боруссии", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Инициатором отставки стал сам тренер, попросивший руководство клуба расторгнуть контракт. Посовещавшись, руководство решило удовлетворить прошение 41-летнего специалиста.

Немец хорватского происхождения Терзич продолжительное время работал в системе "Боруссии", а в 2024 году стал главным тренером команды. Под его руководством она дошла до финала Лиги чемпионов-2023/24, где уступила испанскому "Реалу".

футбол Боруссия Эдин Терзич
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