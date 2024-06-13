Российских теннисистов допустили к участию в Олимпиаде

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация тенниса (ITF) разрешила спортсменам из России участвовать в летних Олимпийских играх в Париже. Об этом заявил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что все зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет", - приводит слова Тарпищева "Матч ТВ".

В одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады примут участие по четыре лучших спортсмена согласно мужском и женскому рейтингов мира: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.