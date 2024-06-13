Шестнадцать золотых медалей завоевали россияне в первый день Игр БРИКС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сборная России возглавила медальный зачет по итогам первого соревновательного дня проходящих в Казани Игр БРИКС.

На счету россиян 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Второе место в медальном зачете занимает Китай (3, 3, 0), третье – Белоруссия (1, 7, 5).

Соревнования будут проходить до 23 июня, участие в них принимают представители 97 стран. Россияне выступают под государственной символикой РФ.