Россияне завоевали 24 золотые медали во второй день Игр БРИКС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сборная России упрочила лидерство в общем зачете проходящих в Казани Игр БРИКС.

В пятницу российские спортсмены завоевали 24 золотые, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.

По итогам первых двух дней в активе российской команды 40 золотых, 24 серебряные и 14 бронзовых медалей.

Второе место в медальном зачете занимает Белоруссия (7, 13, 15), третье – Китай (7, 7, 3).

Соревнования будут проходить до 23 июня, участие в них принимают представители 97 стран. Россияне выступают под государственной символикой РФ.