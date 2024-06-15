Вратарь сборной Черногории по футболу умер в возрасте 26 лет

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Черногорский голкипер Матия Шаркич скончался на 27-м году жизни, сообщает пресс-служба английского "Миллуола", цвета которого спортсмен защищал на клубном уровне.

Причины смерти вратаря сборной Черногории не уточняются.

Шаркич перешел в "Миллуол" из "Вулверхэмптона" в августе 2023 года, провел за команду 33 матча. В составе сборной Черногории участвовал в отборочных турнирах к чемпионатам мира-2022 и Европы-2024.