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Вратарь сборной Черногории по футболу умер в возрасте 26 лет

Вратарь сборной Черногории по футболу умер в возрасте 26 лет
Фото: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Черногорский голкипер Матия Шаркич скончался на 27-м году жизни, сообщает пресс-служба английского "Миллуола", цвета которого спортсмен защищал на клубном уровне.

Причины смерти вратаря сборной Черногории не уточняются.

Шаркич перешел в "Миллуол" из "Вулверхэмптона" в августе 2023 года, провел за команду 33 матча. В составе сборной Черногории участвовал в отборочных турнирах к чемпионатам мира-2022 и Европы-2024.

футбол Черногория Матия Шаркич
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