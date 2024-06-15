Вратарь Юрий Дюпин перешел в "Краснодар"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Юрий Дюпин стал новым вратарем "Краснодара", сообщается на сайте футбольного клуба.

Спортсмен подписал с клубом контракт, который будет действовать до 30 июня 2025 года.

36-летний Дюпин перешел в "Краснодар" на правах свободного агента. До этого с 2019 года играл за казанский "Рубин", в составе которого провел 148 игр, 52 матча – на ноль.

Накануне стало известно, что основной вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" (Франция).