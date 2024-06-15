Поиск

Вратарь Юрий Дюпин перешел в "Краснодар"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Юрий Дюпин стал новым вратарем "Краснодара", сообщается на сайте футбольного клуба.

Спортсмен подписал с клубом контракт, который будет действовать до 30 июня 2025 года.

36-летний Дюпин перешел в "Краснодар" на правах свободного агента. До этого с 2019 года играл за казанский "Рубин", в составе которого провел 148 игр, 52 матча – на ноль.

Накануне стало известно, что основной вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" (Франция).

футбол Матвей Сафонов Юрий Дюпин Краснодар Пари Сен-Жермен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде

МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде

Вратарь сборной Черногории по футболу умер в возрасте 26 лет

Вратарь сборной Черногории по футболу умер в возрасте 26 лет
Евро-2024

Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Россияне завоевали 24 золотые медали во второй день Игр БРИКС

Евро-2024

Названы стартовые составы сборных Германии и Шотландии на матч открытия Евро

Российский вратарь Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен"

Российский вратарь Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен"

Вратарь "Балтики" Латышонок перешел в "Зенит"

Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде

Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде
Евро-2024

Суперкомпьютер назвал Францию фаворитом чемпионата Европы по футболу

Суперкомпьютер назвал Францию фаворитом чемпионата Европы по футболу

Гол россиянина Тарасенко приблизил "Флориду" к триумфу в Кубке Стэнли НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });