Футболист сборной Испании Ямаль побил два возрастных рекорда чемпионатов Европы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым юным игроком в истории чемпионатов Европы по футболу.

В субботу он сыграл в матче Евро-2024 против Хорватии (3:0) в возрасте 16 лет 338 дней. До него самым юным игроком в истории турнира считался полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски. Тот провел первый матч на чемпионате Европы-2020 в возрасте 17 лет 246 дней.

В матче Евро-2024 против Хорватии Ямаль отметился голевой передачей и стал самым юным ассистентом в истории чемпионатов Европы. До него самым юным автором голевой передачи был бельгиец Энцо Шифо, отметившийся голевой результативным пасом на Евро-1984 в возрасте 18 лет и 115 дней.