Поиск

Футболист сборной Испании Ямаль побил два возрастных рекорда чемпионатов Европы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым юным игроком в истории чемпионатов Европы по футболу.

В субботу он сыграл в матче Евро-2024 против Хорватии (3:0) в возрасте 16 лет 338 дней. До него самым юным игроком в истории турнира считался полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски. Тот провел первый матч на чемпионате Европы-2020 в возрасте 17 лет 246 дней.

В матче Евро-2024 против Хорватии Ямаль отметился голевой передачей и стал самым юным ассистентом в истории чемпионатов Европы. До него самым юным автором голевой передачи был бельгиец Энцо Шифо, отметившийся голевой результативным пасом на Евро-1984 в возрасте 18 лет и 115 дней.

футбол Ламин Ямаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Евро-2024

Сборная Испании крупно победила Хорватию на чемпионате Европы

Евро-2024

Сборная Швейцарии обыграла Венгрию в матче Евро-2024

Сборная Швейцарии обыграла Венгрию в матче Евро-2024

Три российских теннисиста не примут участие в ОИ-2024

МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде

МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде

Вратарь сборной Черногории по футболу умер в возрасте 26 лет

Вратарь сборной Черногории по футболу умер в возрасте 26 лет
Евро-2024

Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Сборная Германии разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Россияне завоевали 24 золотые медали во второй день Игр БРИКС

Евро-2024

Названы стартовые составы сборных Германии и Шотландии на матч открытия Евро

Российский вратарь Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен"

Российский вратарь Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен"

Вратарь "Балтики" Латышонок перешел в "Зенит"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });