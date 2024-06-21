Россияне заработали 418 медалей за девять дней Игр БРИКС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские спортсмены стали обладателями 418 медалей за девять соревновательных дней в рамках проходящих в Казани Игр БРИКС.

В их числе 212 золотых, 123 серебряные, 83 бронзовые награды. Сборная России, выступающая под государственной символикой РФ, ранее обеспечила себе итоговое первое место в общем зачете.

Второе место занимает Белоруссия (46, 66, 87), третье – сборная Китая (19, 18, 13).

Соревнования завершатся 23 июня.