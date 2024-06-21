Поиск

Россияне заработали 418 медалей за девять дней Игр БРИКС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские спортсмены стали обладателями 418 медалей за девять соревновательных дней в рамках проходящих в Казани Игр БРИКС.

В их числе 212 золотых, 123 серебряные, 83 бронзовые награды. Сборная России, выступающая под государственной символикой РФ, ранее обеспечила себе итоговое первое место в общем зачете.

Второе место занимает Белоруссия (46, 66, 87), третье – сборная Китая (19, 18, 13).

Соревнования завершатся 23 июня.

БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Евро-2024

Сборная Австрии победила Польшу в матче чемпионата Европы

Сборная Австрии победила Польшу в матче чемпионата Европы
Евро-2024

Сборная Украины одолела Словакию на чемпионате Европы

Россияне заработали 177 золотых медалей со старта Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Испании победила Италию и вышла в плей-офф Евро

Сборная Испании победила Италию и вышла в плей-офф Евро
Евро-2024

Сборные Дании и Англии сыграли вничью на Евро-2024

Евро-2024

Сборная Сербии сыграла вничью со Словенией, отыгравшись на 90+6 минуте

Полузащитник Максим Глушенков перешел в "Зенит"

Полузащитник Максим Глушенков перешел в "Зенит"

Россия улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Россия улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Евро-2024

Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на чемпионате Европы

Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на чемпионате Европы

Россияне за неделю заработали 312 медалей Игр БРИКС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });