Рекордсмен сборной России по хоккею перешел из СКА в "Филадельфию"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Нападающий СКА Матвей Мичков летом присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

"После долгих раздумий я принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Хочу сказать огромное спасибо руководству СКА за то, что оно пошло навстречу в этом вопросе. Я сразу обозначил свою позицию, что в КХЛ хочу играть только за СКА - никаких обменов и аренд. Буду пробиваться в НХЛ, но если я вернусь в КХЛ, то буду играть только в Петербурге", - заявил Мичков.

Воспитанник пермского хоккея 19-летний Матвей Мичков был задействован в структуре петербургского СКА, выступал за основную команду клуба. С 2022 года на правах аренды защищал цвета "Сочи". Он – рекордсмен сборной России как самый молодой игрок (16 лет, 11 месяцев, 2 дня), а также самый молодой (16 лет, 11 месяцев и 4 дня) автор гола в ее составе.