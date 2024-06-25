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Рекордсмен сборной России по хоккею перешел из СКА в "Филадельфию"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Нападающий СКА Матвей Мичков летом присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

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"После долгих раздумий я принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Хочу сказать огромное спасибо руководству СКА за то, что оно пошло навстречу в этом вопросе. Я сразу обозначил свою позицию, что в КХЛ хочу играть только за СКА - никаких обменов и аренд. Буду пробиваться в НХЛ, но если я вернусь в КХЛ, то буду играть только в Петербурге", - заявил Мичков.

Воспитанник пермского хоккея 19-летний Матвей Мичков был задействован в структуре петербургского СКА, выступал за основную команду клуба. С 2022 года на правах аренды защищал цвета "Сочи". Он – рекордсмен сборной России как самый молодой игрок (16 лет, 11 месяцев, 2 дня), а также самый молодой (16 лет, 11 месяцев и 4 дня) автор гола в ее составе.

НХЛ КХЛ СКА хоккей Матвей Мичков
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