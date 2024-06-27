Российский боксер Сосулин проведет бой в Венесуэле

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Чемпион России по боксу Павел Сосулин заявил, что после поединка с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана на турнире серии "Ночь чемпионов IBA" в Кирове проведет профессиональный бой в Венесуэле.

"Выступать на турнирах "Ночь чемпионов IBA" мне приходилось уже много раз, и я одерживал победы. У меня есть примерное понимание своих чемпионских перспектив по версии IBA. Отборочный бой у меня планируется на октябрь. Если мы продолжаем забегать вперед, то после 29 июня у меня планируется профессиональный поединок в Венесуэле в конце августа. То есть мои планы такие — конец июня, август и октябрь", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

"У меня были 8 раундовые бои, хотелось бы впервые в карьере побоксировать 10 раундов. Я очень много уделяю внимание свой функциональной подготовке, и в 8 раундовых встречах я чувствовал себя очень хорошо. Думаю, и в 10 раундовых боях не должно возникнуть проблем, по крайней мере с функционалкой", - сказал Сосулин.

Турнир в Кирове пройдет 29 июня.