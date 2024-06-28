Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Федерация дзюдо России решила не делегировать своих спортсменов на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Об этом заявил глава организации Сергей Соловейчик.
"Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение - сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета", - приводит слова Соловейчика "Матч ТВ".
В список российских дзюдоистов, которых МОК допустил к Олимпиаде, вошли Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.
В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.