Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Федерация дзюдо России решила не делегировать своих спортсменов на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Об этом заявил глава организации Сергей Соловейчик.

"Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение - сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета", - приводит слова Соловейчика "Матч ТВ".

В список российских дзюдоистов, которых МОК допустил к Олимпиаде, вошли Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.