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Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в Истбурне

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила канадку Лейлу Фернандес в финале теннисного турнира в Истбурне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Касаткина занимает 14-е место, она – первая ракетка России. Фернандес в мировом рейтинге находится на 30-й строчке.

Для Касаткиной это седьмой титул в карьере и первый – в этом году.

Турнир в Истбурне входит в категорию WTA 500, призовой фонд в 2024 году – 923 тыс. евро.

Дарья Касаткина теннис
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