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Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир Германии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Диана Шнайдер победила хорватку Донну Векич в финале теннисного турнира в Бад-Хомбурге.

Результат – 6:3, 2:6, 6:3 пользу Шнайдер.

Российская теннисистка является 47-й ракеткой мира, Векич – 49-я ракетка.

Таким образом, Шнайдер выиграла второй турнир в карьере. Первый, в Париже, покорился также в этом году.

Турнир в Бад-Хомбурге входит в категорию соревнований WTA 500, призовой фонд в 2024 году составил свыше 802 тыс. евро.

теннис Диана Шнайдер
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