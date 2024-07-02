Екимов оценил шансы российских велогонщиков на успех в Париже-2024

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские велогонщики способны добиться успеха на летних Олимпийских играх в Париже, заявил "Интерфаксу" президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

Есть ли у них шансы? Я считаю, что определенным образом что-то есть. Когда я поехал в Сидней (на ОИ-2000), тоже не думал, что стану олимпийским чемпионом. Мне было 34 года, и не было никаких оснований, что я выиграю. Но я взял – и выиграл, а потом еще и в 38 лет выиграл", - сказал Екимов.

"Олимпиада – это не чемпионат мира, там всегда есть место интригам и сюрпризам", - отметил он.

Париже должны выступить три российских представителя велоспорта: Глеб Сырица, Татьяна Дронова, Алена Иванченко. В Олимпиаде они примут участие под нейтральным флагом.