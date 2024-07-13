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Чешская теннисистка Крейчикова выиграла Уимблдонский турнир

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Теннисистка из Чехии Барбора Крейчикова победила итальянку Ясмин Паолини в финале Уимблдонского турнира.

Результат встречи – 6:2, 2:6, 6:4 в пользу Крейчиковой, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 32-е место. Паолини – седьмая ракетка мира.

Крейчикова впервые выиграла турнир в Уимблдоне в одиночном разряде, также из турниров Большого шлема на ее счету триумф на Roland Garros. При этом чешская теннисистка выиграла все турниры Большого шлема в парном разряде. В этой же теннисной дисциплине Крейчикова завоевала золото Олимпиады в Токио.

теннис Ясмин Паолини Барбора Крейчикова
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