В Париже открылась Олимпийская деревня

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На севере Парижа официально открылась Олимпийская деревня, сообщает Le Parisien. Как ожидается, уже 18 июля она примет первых участников Игр, в частности, из США и Новой Зеландии.

Деревня занимает в 52 гектара. Она должна принять 14 250 человек, в том числе около 9 тысяч спортсменов. Обеспечивать работу деревни будут 4 тысячи сотрудников и еще около полутора тысяч волонтеров.

На территории деревни есть тренировочные объекты, тренажерные залы, поликлиника, антидопинговый центр.

Олимпийский огонь прибыл в Париж 14 июля, в День взятия Бастилии. Факел пронесли по Елисейским полям, а затем мимо Национальной ассамблеи, Собора Парижской богоматери и Лувра.

В июле мэр Парижа Анн Идальго и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера окунулись в Сену, чтобы подтвердить, что вода в реке достаточно чистая для спортивных соревнований.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.