Поиск

В Париже проводят эстафету олимпийского огня

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский огонь пронесут в понедельник по туристическим местам Парижа, сообщают французские СМИ.

Огонь доставили во французскую столицу накануне. Согласно плану, в течение понедельника его пронесут по Монмартру, затем отправятся к Триумфальной арке, на стадион Ролан Гаррос, а затем к Национальному институту спорта (INSEP).

Как ожидается, французская олимпийская чемпионка по дзюдо Кларисс Агбеньену вместе с факелом с олимпийским огнем поднимется на Эйфелеву башню.

Среди других спортсменов и знаменитостей, которым доверили пронести огонь по Парижу, - бывший французский футболист и тренер Луис Фернандес, а также певец и актер Эдди де Претто.

Эстафета завершится в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому) на площади Республики, где пройдет большой концерт.

В воскресенье, 14 июля, в День взятия Бастилии, олимпийский огонь прибыл в Париж. Его пронесли по Елисейским полям, а затем по маршруту, включающему здание Национальной ассамблеи, Собор Парижской Богоматери и Лувр.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.

Олимпийские игры Париж Франция Олимпиада-2024
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу

Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу
Евро-2024

Испания победила Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу

Испания победила Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу
Евро-2024

Финал Евро-2024 онлайн: Испания - Англия

Финал Евро-2024 онлайн: Испания - Англия
Евро-2024

Названы стартовые составы сборных Испании и Англии на финал Евро

Испанец Карлос Алькарас вновь выиграл Уимблдон

Фигуристка Александра Трусова возобновила карьеру

Фигуристка Александра Трусова возобновила карьеру

"Зенит" победил "Краснодар" и в девятый раз выиграл Суперкубок России

"Зенит" победил "Краснодар" и в девятый раз выиграл Суперкубок России

Чешская теннисистка Крейчикова выиграла Уимблдонский турнир

Министр спорта Франции поплавала в Сене, чтобы доказать чистоту реки

Министр спорта Франции поплавала в Сене, чтобы доказать чистоту реки

Россиянин Гаджимагомедов завоевал пояс чемпиона мира по версии WBA

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });