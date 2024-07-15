В Париже проводят эстафету олимпийского огня

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский огонь пронесут в понедельник по туристическим местам Парижа, сообщают французские СМИ.

Огонь доставили во французскую столицу накануне. Согласно плану, в течение понедельника его пронесут по Монмартру, затем отправятся к Триумфальной арке, на стадион Ролан Гаррос, а затем к Национальному институту спорта (INSEP).

Как ожидается, французская олимпийская чемпионка по дзюдо Кларисс Агбеньену вместе с факелом с олимпийским огнем поднимется на Эйфелеву башню.

Среди других спортсменов и знаменитостей, которым доверили пронести огонь по Парижу, - бывший французский футболист и тренер Луис Фернандес, а также певец и актер Эдди де Претто.

Эстафета завершится в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому) на площади Республики, где пройдет большой концерт.

В воскресенье, 14 июля, в День взятия Бастилии, олимпийский огонь прибыл в Париж. Его пронесли по Елисейским полям, а затем по маршруту, включающему здание Национальной ассамблеи, Собор Парижской Богоматери и Лувр.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.