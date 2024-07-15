МОК во вторник опубликует окончательный список спортсменов на Олимпиаду-2024

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) опубликует во вторник, 16 июля, список спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОК в понедельник.

"Имена спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже, будут доступны на сайте, начиная с 16 июля 2024 года", - сообщили в организации.

"После этого возможны замены или перераспределение мест только в том случае, если спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях по тем или иным причинам", - уточнили в МОК.

По состоянию на 13 июля, только 15 российских спортсменов приняли приглашение участвовать в Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут.

Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на Олимпиаду, если они активно высказываются в поддержку специальной военной операции или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на Олимпиаду.

Помимо прочего, спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.