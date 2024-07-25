Энди Маррей снялся с одиночного турнира Олимпиады

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Британский теннисист Энди Маррей решил не выступать в одиночном разряде летней Олимпиады-2024 в Париже, сконцентрировавшись на выступлениях в парных матчах. Об этом сообщается на сайте Sky Sports.

Маррей будет выступать в паре с Дэниэлом Эвансом.

Ранее 37-летний британец заявлял, что Олимпиада-2024 станет последним турниром в его карьере.

Маррей дважды (2012, 2016 годы) выигрывал Олимпиаду в одиночном разряде – успех, который не покорился больше никому. Также он становился победителями соревнований Большого шлема – турнира в Уимблдоне (2013, 2016) и US Open (2012).