Поиск

Энди Маррей снялся с одиночного турнира Олимпиады

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Британский теннисист Энди Маррей решил не выступать в одиночном разряде летней Олимпиады-2024 в Париже, сконцентрировавшись на выступлениях в парных матчах. Об этом сообщается на сайте Sky Sports.

Маррей будет выступать в паре с Дэниэлом Эвансом.

Ранее 37-летний британец заявлял, что Олимпиада-2024 станет последним турниром в его карьере.

Маррей дважды (2012, 2016 годы) выигрывал Олимпиаду в одиночном разряде – успех, который не покорился больше никому. Также он становился победителями соревнований Большого шлема – турнира в Уимблдоне (2013, 2016) и US Open (2012).

теннис Олимпиада Энди Маррей Дэниэл Эванс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады

Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады

Шарапова вошла в топ-3 рейтинга теннисисток XXI века

Шарапова вошла в топ-3 рейтинга теннисисток XXI века

Солт-Лейк-Сити вновь примет зимнюю Олимпиаду

"Зенит" объявил об уходе Марио Фернандеса

"Зенит" объявил об уходе Марио Фернандеса

МОК одобрил кандидатуру Французских Альп на проведение зимних ОИ-2030

МОК одобрил кандидатуру Французских Альп на проведение зимних ОИ-2030

"Реал" первым из футбольных клубов достиг дохода свыше 1 млрд евро

"Реал" первым из футбольных клубов достиг дохода свыше 1 млрд евро

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

Энди Маррей завершит карьеру после Олимпиады

Энди Маррей завершит карьеру после Олимпиады

Полиция Франции будет охранять израильских спортсменов на Олимпиаде круглосуточно

Полиция Франции будет охранять израильских спортсменов на Олимпиаде круглосуточно

Песков назвал политизированным отказ Франции журналистам из РФ в праве освещать ОИ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });