Футболиста "Реал Сосьедад" и сборной России Захаряна прооперируют

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полузащитнику сборной России и "Реал Сосьедад" Арсену Захаряну потребуется операция, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

21-летний россиянин во время тренировки травмировал малоберцовые сухожилия правой лодыжки. Операция будет проведена в ближайшие дни в Барселоне.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" в августе прошлого года из московского "Динамо". Он забил два мяча – по одному в чемпионате Испании и товарищеской игре.