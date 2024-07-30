Гимнастка Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото в многоборье на проходящих в Париже Олимпийских играх-2024.

Американские гимнастки набрали 171,296 балла.

В составе сборной США выступила Симона Байлз, которая после этого триумфа стала пятикратной олимпийской чемпионкой.

Второе место заняла команда Италии (165,494), третье – Бразилии (164,497).

Российская спортивная гимнастика на ОИ-2024 не представлена.