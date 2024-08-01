Испанская триатлонистка назвала цирком организацию соревнований на ОИ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Организаторы Олимпиады-2024 в Париже не думают о здоровье спортсменов, посетовала триатлонистка сборной Испании Мариам Касильяс. Она приняла участие в стартах по триатлону на ОИ, плавательная часть которого прошла на считающейся загрязненной реке Сене.

"Здоровье должно быть на первом месте, и здесь нам внушали, что весь этот контроль делается за нас. Но на самом деле, если бы они подумали о нас, у них был бы настоящий план "Б", а не план "Б" по плаванию в реке с ограничениями", - приводит слова Касильяс Marca.

"Мы немного похожи на клоунов в цирке: нас туда поместили, и нам приходится через это пройти. Это немного обидно", - добавила Касильяс.

Мужские и женские соревнования по триатлону прошли 31 июля. Тренировки на реке Сене до этого пришлось отменить из-за ее загрязнения.