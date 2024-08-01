Поиск

Испанская триатлонистка назвала цирком организацию соревнований на ОИ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Организаторы Олимпиады-2024 в Париже не думают о здоровье спортсменов, посетовала триатлонистка сборной Испании Мариам Касильяс. Она приняла участие в стартах по триатлону на ОИ, плавательная часть которого прошла на считающейся загрязненной реке Сене.

"Здоровье должно быть на первом месте, и здесь нам внушали, что весь этот контроль делается за нас. Но на самом деле, если бы они подумали о нас, у них был бы настоящий план "Б", а не план "Б" по плаванию в реке с ограничениями", - приводит слова Касильяс Marca.

"Мы немного похожи на клоунов в цирке: нас туда поместили, и нам приходится через это пройти. Это немного обидно", - добавила Касильяс.

Мужские и женские соревнования по триатлону прошли 31 июля. Тренировки на реке Сене до этого пришлось отменить из-за ее загрязнения.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры-2024

Единственный российский пловец в Париже-2024 выбыл из Олимпиады

Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА

Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА
Олимпийские игры-2024

Выступавшая за Россию пловчиха завоевала серебро Олимпиады

Олимпийские игры-2024

Надаль выбыл из последней Олимпиады в карьере

Олимпийские игры-2024

Даниил Медведев выбыл из Олимпиады

Даниил Медведев выбыл из Олимпиады
Олимпийские игры-2024

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в СКА

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в СКА
Олимпийские игры-2024

Сафиуллин проиграл Алькарасу и выбыл из Олимпиады

Олимпийские игры-2024

На реке Сене стартовали олимпийские заплывы триатлонистов

Олимпийские игры-2024

Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира

Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });