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Чемпион мира по боксу Атаев проведет бой за пояс WBA Gold

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Шарабутдин Атаев проведет поединок за пояс WBA Gold в полутяжелом весе против аргентинца Брайана Суареза. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

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Бой состоится в Челябинске 6 сентября в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Чемпион мира-2023, чемпион Европы-2024, обладатель пояса IBA в весе до 86 кг Атаев провел на профессиональном ринге шесть боев, все выиграл (четыре – досрочно). На счету Суареза 19 побед (18 – досрочно) и два поражения.

В главном бою вечера Заур Абдуллаев (19-1, КО 11) проведет поединок за вторую строчку рейтинга IBF в легком весе против аргентинца Хуана Хавьера Карраско (20-1, 12 KOs).

Также в рамках турнира RCC Boxing Promotions состоится поединок за пояс IBF Intercontinental во втором легчайшем весе – Мухаммад Шехов (14-0-1, КО 4) встретится с китайцем Жоном Ли (19-1, КО 7).

IBF санкционирует титульный поединок на территории РФ впервые с февраля 2022 года.

бокс Шарабутдин Атаев
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