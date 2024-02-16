Skate Canada опротестует решение вручить российским фигуристам бронзу ОИ-2022

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзу Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой. Об этом говорится в заявлении Skate Canada на сайте организации.

"Skate Canada совместно с канадскими фигуристами приняли решение официально подать апелляцию на решение ISU в отношении бронзовой медали командного турнира по фигурному катанию", - говорится в заявлении.

"Skate Canada считает, что для целостности соревновательного фигурного катания крайне важно, чтобы правила и положения соблюдались последовательно и справедливо. Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводом, к которому они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит столь необходимую ясность для всех затронутых сторон", - подчеркивается в тексте заявления.

На Олимпиаде-2022 командный турнир фигуристов выиграла сборная России. Однако церемонию награждения решено было пока не проводить, поскольку в организме представительницы сборной России Камилы Валиевой были найдены следы запрещенных препаратов. При этом допинг она сдавала еще в конце 2021 года.

По итогам продолжительного расследования Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил, спортсменку дисквалифицировали на четыре года, а ее результаты на ОИ аннулировали. Однако оставили в силы баллы, набранные другими российскими фигуристами в командном турнире. После пересчета очков Россия переместилась с первого на третье место. Олимпийскими чемпионами стали американцы, серебряными призерами – японцы. Канада, рассчитывающая сейчас получить бронзовую награду, осталась на четвертой строчке.

Что касается личного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022, Валиева в нем заняла четвертое место, на медальный расклад этот результат не повлиял.