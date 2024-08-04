Боец АСА Богатырев назвал ярким бой Шары Буллета на турнире UFC в Абу-Даби

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Финалист Гран-при АСА в тяжелом весе Адам Богатырев высоко оценил действия Шарабутдина Магомедова, известного по прозвищу Шара Буллет, в победном поединке над поляком Михалом Олексейчуком на турнире UFC в Абу-Даби.

"Крутой бой. Всё, как и ожидалось, Шара бил хлестко и круто ногами, пока поляк пытался подойти, чтоб донести свои тяжелые руки. Такие соперники самое то для него. Очень ярко показал себя наш земляк! Поздравляю его с победой! Россия вперед", - сказал Богатырев "Интерфаксу".

Бой был со-главным событием вечера.

На счету 30-летнего Магомедова 14 побед в 14 поединках в смешанных единоборствах. 29-летний Олексейчук потерпел девятое поражение при 19 победах.

Что касается Богатырева, 16 августа в Москве на турнире АСА 178 в финале Гран-при он встретится с действующим чемпионом Евгением Гончаровым.