ЦСКА разгромил "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 5:1 победили "Оренбург" в домашнем матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги.

В составе армейской команды точные удары нанесли Тамерлан Мусаев (23-я минута), Игорь Дивеев (30, 59), Иван Обляков (39), Келлвен (71). В составе "Оренбурга" отличился Дмитрий Рыбчинский (31).

ЦСКА набрал 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Оренбург" - на пятой строчке, 4 балла.