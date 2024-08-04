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Россиянки финишировали за пределами топ-40 шоссейной велогонки ОИ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Тамара Дронова заняла 47-е место в женской шоссейной велогонке на Олимпиаде-2024 в Париже.

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Дистанцию 158 км она преодолела за 4 часа 7 минут 16 секунд.

Еще одна российская велогонщица, Алена Иванченко, финишировала 72-й (4.10,47).

Золото завоевала американка Кристен Фолкнер (3.59,23), серебро – Марианна Фос (+58 секунд), бронзу – бельгийка Лотте Копецки (+58).

Россияне и белорусы выступают на ОИ под нейтральным флагом.

Париж ОИ Тамара Дронова Алена Иванченко Олимпиада-2024
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