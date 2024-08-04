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Бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Триатлонистка сборной Бельгии Клэр Мишель попала в больницу после участия в олимпийских соревнованиях в реке Сене, сообщает Nieuwsblad.

Выяснилось, что спортсменка заразилась кишечной палочкой. Теперь Мишель вынуждена пропустить смешанную эстафету.

Соревнования по триатлону, который включает в себя плавание, велоспорт и бег, состоялись 31 июля. Плавательная часть состоялась в реке Сене. Старты по триатлону были под угрозой срыва из-за загрязнения реки. По этой причине были отменены тренировки, а мужскую гонку пришлось перенести на сутки вперед.

Что касается Клэр Мишель, в соревнованиях по триатлону на Играх в Париже она заняла 38-е место.

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