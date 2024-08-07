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Чемпион Европы Бижамов нацелен сконцентрироваться на профессиональном боксе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Серебряный призер чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024, трехкратный чемпион России Джамбулат Бижамов, 8 августа в Уфе предстоит провести бой на турнире серии "Ночь чемпионов IBA", заявил, что перестраиваться на профессиональный бокс ему не составило труда.

СпортБижамов и Мусаев проведут бои 8 августа на турнире "Ночь чемпионов IBA"Читать подробнее

"Нахожусь в предвкушении от предстоящего поединка. Уже хочется больше выступать по профессионалам. Перестраиваться с олимпийского на профессиональный бокс было не тяжело. Все зависит от желания. Профессиональный бокс мне нравится — сейчас я чуть изменил подготовку. Думаю, все пройдет на высшем уровне", - приводит слова Бижамова пресс-служба Федерации бокса России.

Соперником россиянина будет колумбиец Хуан Нарваэс.

"Признаюсь, что соперника я не знаю - не удалось найти его поединки на просторах Интернета. Но знаю его рекорд. Нужно быть полностью готовым к любому сценарию поединка. С такими мыслями я и выйду на ринг. Моя задача - победить. Главное - подобрать ключи к сопернику, избежать урона и ярко выиграть. После чемпионата Европы был осадок, но мне удалось переключиться - отдохнул, а потом с новыми силами и настроем готовился уже к профессиональному поединку", - заявил Бижамов.

На счету Бижамова на профессиональном поединке один – победный бой. Нарваэс выиграл восемь боев (все – досрочно), не проиграв ни разу.

бокс Джамбулат Бижамов
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