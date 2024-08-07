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СКР наградит пострадавшего в драке боксера Двали медалью "Доблесть и отвага"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении российского боксера Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага", говорится в заявлении СКР.

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"Чемпион России по боксу Дмитрий Двали 28 июля 2024 года в одиночку противостоял группе местных жителей, которые устроили массовую драку, а также вели себя агрессивно по отношению к проходящим мимо девушкам. Дмитрий Двали, выполняя общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние. Такой поступок является примером неравнодушия и самоотверженности", - отмечается в обращении.

"За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Бастрыкин А.И. принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага", - сообщили в СКР.

Как сообщалось, Двали вместе с товарищем стал свидетелем избиения мальчика группой и заступился за него. В результате драки получил серьезную травму глаза, накануне был прооперирован.

Двали - чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих.

Александр Бастрыкин СКР СК России Дмитрий Двали
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