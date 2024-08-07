Менеджер ММА Тарасов усомнился, что пятикратный чемпион ОИ Лопес котируется выше Карелина

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес, ставший пятикратным олимпийским чемпионом, не должен котироваться по достижениям выше легендарного российского борца Александра Карелина. Такое мнение высказал известный менеджер в мире единоборств Виталий Тарасов.

"Безусловно, Лопес – атлет высочайшего уровня, который оформил невероятное достижение. Но когда мы сравниваем их с Александром Карелиным, не стоит упускать из виду тот момент, что кубинец пропускал все чемпионаты мира, начиная с 2015 года. Карелин же девять раз там брал золото - против пяти у Лопеса. Был бы Михайн столь успешен на Играх, если бы выступал с такой же периодичностью, как в свое время Карелин? Возможно, но этого мы не узнаем", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Уровень конкуренции на чемпионате мира нельзя недооценивать. Добавим сюда постоянные сборы, весогонки, подготовки. Как будто бы Александр отдавал больше ресурса в цикле между Олимпиадами. Опять же, никто не принижает достижения кубинца, но, на мой взгляд, безоговорочно утверждать, что теперь Лопес может котироваться выше Карелина, нельзя. Есть много нюансов, я лишь перечислил те, что на поверхности", - добавил Тарасов.

На Играх-2024 в Париже Лопес выиграл золото в категории веса до 130 кг и стал первым в истории борьбы пятикратным олимпийским чемпионом. До Игр-2024 41-летний спортсмен завоевал золото в 2008, 2012, 2016 и 2021 (Олимпиада-2020 была перенесена на год вперед из-за пандемии коронавируса) годы. Также он – пятикратный чемпион мира.

56-летний Карелин – трехкратный (1988, 1992, 1996) чемпион ОИ, девятикратный чемпион мира.