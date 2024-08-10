Российский боксер Садома выиграл пятый бой по профессионалам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Чемпион России-2021 по боксу, бронзовый призер чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024 Савелий Садома на турнире RCC Boxing Promotions победил казахстанца Артема Пчелякова.

Поединок состоялся в субботу в Екатеринбурге и завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Скажу честно, сложилось ощущение, что могу закончить раньше, но не хватало профессионализма, моего умения вовремя довернуть кулак. Из пяти на троечку, пойдет", - сказал Садома, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Смена часовых поясов тоже наложила свой отпечаток, но мы на это не ссылаемся, мы все в равных условиях. Пять часов разницы - здесь девять вечера, в Хабаровске два часа ночи. Но мы на адреналине. Следующая остановка - чемпионат России, который пройдет в Иркутске в октябре. И хотели бы в этом году подраться еще и здесь, в Екатеринбурге", - отметил российский боксер.

Теперь на счету Садомы пять побед в пяти поединках в профи, три из них он одержал досрочно; поражений нет. Пчеляков потерпел второе поражение при шести победах (две – досрочно).