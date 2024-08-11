Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сборная США заняла итоговое первое место в медальном зачете завершившихся в воскресенье в Париже летних Олимпийских игр.

На счету американских спортсменов 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые медали.

На второй строчке разместилась сборная Китая (40, 27, 24). В топ-5 также попали Япония (20, 12, 13), Австралия (18, 19, 16) и Франция (16, 26, 22).

Команда США стала лучшей и по общему числу наград – 126. В пятерке сильнейших также Китай (91), Великобритания (65), Франция (64), Австралия (53).

В Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов выступили 15 россиян, им удалось завоевать одну медаль: серебряными призерами в женском парном теннисе стали Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе. В 2026 году в итальянских Милане и Кортина-д"Ампеццо состоится зимняя Олимпиада.