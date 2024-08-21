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Чемпионка ОИ в лыжах Степанова пропустит следующий сезон

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что не будет выходить на старты в сезоне-2024/25.

"В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу - и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне 2025/26!" - написала Степанова в телеграме.

Степанова – олимпийская чемпионка-2022 в эстафете, действующая обладательница Кубка России.

Вероника Степанова лыжные гонки
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