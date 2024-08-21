Матч РПЛ "Факел" - "Оренбург" пройдет в Воронеже со зрителями

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Матч шестого тура чемпионата России по футболу между "Факелом" и "Оренбургом" пройдет в Воронеже в присутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

"Мы ждем вас 24 августа. Стартовый свисток раздастся в 17:30. Вместе мы пройдем через туман!" - говорится в сообщении.

В предыдущем туре "Факел" обменялся со "Спартаком" кругами - из-за приостановки массовых мероприятий в Воронежской области. Вследствие чего эти команды вместо Воронежа сыграли в Москве, изначально же хозяином поля числился "Факел".