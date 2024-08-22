Россиянин Байсангуров похвалил IBA за отношение к боксерам

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Хусейн Байсангуров высоко оценил вклад IBA в развитие бокса.

"Я как спортсмен давно наблюдаю за организационными моментами IBA, слежу за их политикой. И я считаю, что это очень прогрессирующая организация. Представьте только на секунду, чтобы WBC организовали турнир, где на кону стоял бы их чемпионский пояс, и они бы еще платили гонорары боксерам. Такое представить тяжело, потому что все эти организации стремятся получить деньги от турниров, а здесь все - наоборот, все для боксеров", - приводит слова Байсангурова пресс-служба Федерации бокса России.

"Проводятся профессиональные бои, и любителям дается шанс, и плюс они популяризируют бокс, выплачивая большие деньги. Даже действующие чемпионы сегодня не могут получить такие гонорары, которые предоставляет IBA. Это уже третий мой бой под эгидой IBA, и я рад сотрудничать с ними", - отметил спортсмен.

24 августа Байсангуров встретится в 10-раундовом поединке за пояс WBA Continental America в полусреднем весе с Николасом Джара из Аргентины. Поединок пройдет в Венесуэле в рамках очередного турнира серии "Ночь чемпионов IBA".

"Это очередной шаг в моем пути и большой опыт благодаря выездному поединку. Мне будет противостоять крепкий боксер-левша, который способен драться грязно, если почувствует, что начинает проигрывать", - сказал Байсангуров.

Байсангуров владел поясами IBF International и WBO Youth. Свой последний поединок 29-летний россиянин провел в марте в Сочи, когда в первом раунде нокаутировал нигерийца Тайво Олову.