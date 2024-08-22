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Винер усомнилась в допуске россиян на Игры-2028 в Лос-Анджелесе

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти США вряд ли допустят российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе, считает президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

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"Лос‑Анджелес - это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы один раз уже не выступали в США. У нас на Олимпиаде тоже несколько стран не выступили, от этого они не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам. У нас все было как положено - стадионы и мишка, который улетал, а также дружба между всеми людьми", - приводит слова Винер "Матч ТВ".

"А в Париже русских вообще выгнали из исторического списка участников - они не должны подходить к журналистам, быть на открытии и закрытии Игр. У нас такого не было и, думаю, никогда не будет. У нас совершенно другой менталитет и моменты истины", - отметила Винер.

На ОИ-2024 в Париже приняли участие 15 россиян – под нейтральным флагом. Им удалось завоевать одну медаль – в женском парном теннисе (Мирра Андреева/Диана Шнайдер).

Лос-Анджелес Ирина Винер Олимпиада
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