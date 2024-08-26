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Команда "Формулы-1" Haas вернула "Уралкалию" деньги и болид

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Команда Haas, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", вернула российской компании "Уралкалий" денежные средства в соответствии с решением Швейцарского арбитражного трибунала. Об этом сообщается на сайте "Уралкалия".

В сумму, которая не указывается, вошли начисленные проценты и издержки на трибунал.

"Помимо этого, мы получили гоночный болид команды, который также должен был быть передан "Уралкалию" по условиям спонсорского договора", - говорится в сообщении.

В марте 2022 года Haas расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным, а также с "Уралкалием", который был спонсором команды.

В воскресенье сообщалось, что у Haas возникли проблемы с вывозом своего имущества из Нидерландов, где проходил очередной этап "Формулы-1". Но после того, как "Уралкалий" получил средства от команды, российская компания уведомила государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов Haas, что позволит команде вывезти их из страны.

Уралкалий Формула-1 Никита Мазепин
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