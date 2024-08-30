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ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с МЮ и "Реалом Сосьедад" в Лиге Европы УЕФА

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Монако в пятницу прошла жеребьевка основной стадии Лиги Европы УЕФА, второго по статусу клубного турнира континента.

Среди участников – клубы, в которых играют россияне. В греческом ПАОКе задействованы нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев. Соперники ПАОКа: "Славия" (Чехия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Виктория" (Чехия), "Галатасарай" (Турция), ФКСБ (Румыния), ФШР (Латвия).

"Реал Сосьедад", игроком которого является, российский форвард Арсен Захарян, помимо ПАОКа сыграет с "Аяксом" (Нидерланды), "Лацио" (Италия), "Маккаби" (Израиль), "Динамо" (Украина), "Виктория" (Чехия), "Андерлехт" (Бельгия), "Ницца" (Франция).

Соперники норвежского клуба "Буде-Глимт", цвета которого защищает российский вратарь Никита Хайкин: "Порту" (Португалия), МЮ (Англия), "Маккаби" (Израиль), "Брага" (Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Юнион" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Ницца" (Франция).

С этого сезона Лига Европы (как и Лига чемпионов, Лига конференций) проходит по новому формату. В основном турнире выступают 36 команд, они не разделены на группы, а сведены в единую таблицу. Каждому клубу предстоит сыграть с восьми разными соперниками (с четырьмя – дома, с четырьмя – в гостях). По итогам основного этапа первые восемь команд выходят напрямую в 1/18 финала, следующие 16 – в 1/16 финала. Остальные выбывают из турнира.

футбол Лига Европы УЕФА Арсен Захарян Магомед Оздоев Никита Хайкин
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