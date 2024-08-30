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Соболев поблагодарил "Спартак" за совместные годы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Перешедший из "Спартака" в "Зенит" нападающий сборной России по футболу Александр Соболев высказал слова благодарности московской команде и ее болельщикам.

СпортНападающий сборной России Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит"Нападающий сборной России Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит"Читать подробнее

"Благодарен Спартаку за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за все!" - написал 27-летний форвард в своем телеграм-канале.

Свое решение о переходе в "Зенит" россиянин объяснил тем, что ему "нужны новые вызовы и новый импульс в карьере".

"Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в Спартаке, но я выбрал идти дальше", - отметил Соболев.

За 4,5 года в "Спартаке" Соболев провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевых передачи.

Контракт с "Зенитом" подписан сроком на три года с возможностью продления еще на год.

Зенит Спартак футбол Александр Соболев
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