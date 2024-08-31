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Андреа Кими Антонелли сменит Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes "Формулы-1"

Андреа Кими Антонелли сменит Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes "Формулы-1"
Андреа Кими Антонелли
Фото: Peter Fox - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли дебютирует в "Формуле-1" в 2025 году, он будет выступать за команду Mercedes вместе с напарником Джорджем Расселлом.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет команду Mercedes после завершения сезона 2024 года. Он продолжит карьеру в Ferrari.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren и выиграл с командой шесть титулов чемпиона мира.

Восемнадцатилетний Антонелли в 2024 году выступал в гоночной серии "Формула-2", минуя "Формулу-3".

Формула-1 Андреа Кими Антонелли Льюис Хэмилтон Mercedes
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