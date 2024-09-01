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Московское "Динамо" упустило победу над "Оренбургом" на 90+5 минуте

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Оренбурга" и московского "Динамо" со счетом 2:2 завершили матч седьмого тура чемпионата России.

Игра прошла в Оренбурге.

На 20-й минуте хозяева повели в счете благодаря голу Саида Сахархизяна.

На 65-й минуте футболист "Динамо" Константин Тюкавин бил с пенальти, его удар отразил вратарь Богдан Москвичев. При попытке выбить мяч игрок "Оренбурга" Матиас Перес затолкнул его в свои ворота - автогол.

На 72-й минуте вновь был назначен пенальти в ворота "Оренбурга", точный удар нанес футболист "Динамо" Эль-Мехди Маухуб.

На 90+5 минуте Матиас Перес поразил уже ворота "Динамо", счет сравнялся - 2:2.

У "Динамо" 13 очков, команда занимает пятое место в РПЛ. "Оренбург" - на 11-м месте, 6 очков.

Динамо Оренбург РПЛ футбол
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