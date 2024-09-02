Зиньковский и Адамов вызваны в сборную России по футболу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский и защитник "Ахмата" Арсен Адамов получили вызов в сборную России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Они присоединятся к ранее приглашенным игрокам для подготовки к товарищеским матчам с Вьетнамом и Таиландом.

Ранее сообщалось, что по медицинским причинам из состава сборной отозваны защитники Игорь Дивеев (ЦСКА) и Александр Солдатенков ("Крылья Советов"). В понедельник тренерский штаб сборной России вызвал защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева.

5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом, 7 сентября – с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое.