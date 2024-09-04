Россиянин Шаршавин на турнире Ural FC 8 проведет бой с бразильцем Агиаром

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Не имеющий поражений в ММА российский боец Никита Шаршавин 16 октября в Перми выступит на турнире Ural FC 8.

Противостоять ему в поединке в среднем весе будет бразилец Фабио Агиар.

В активе бойца 32-летнего Шаршавина в смешанных единоборствах 10 побед. Он владеет поясом Open FC и свой последний бой провел в июле текущего года.

"Шаршавин – мастер спорта по вольной борьбе и ММА, призер чемпионата и кубка России по смешанным единоборствам. Шаршавин из Перми, поэтому предстоящий поединок на турнире Ural FC 8 будет для него особенно важным", - говорится в сообщении организаторов.

Экс-боец Bellator 36-летний Агиар в ММА одержал 18 побед при четырех поражениях.

Противостояние между Шаршавиным и Агиаром (три раунда по пять минут) пройдет в рамках главного карда турнира Ural FC 8.

В со-главном событии шоу известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников встретится с экс-бойцом Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом. Также пройдет титульный поединок в весе до 85 кг по правилам К1 между представителем команды Ural Kali Fighter россиянином Сергеем Пономаревым и австралийцем Джейденом Эйнаудом.

Всего в рамках турнира "Кубок Губернатора Пермского Края" 16 октября состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга.