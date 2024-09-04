Франция займет место РФ на хоккейном турнире Игр-2026 в случае недопуска россиян

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Франции примет участие в хоккейном турнире Олимпийских игр 2026 года вместо России в случае недопуска российских спортсменов на Игры, следует из сообщения на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

По итогам прошедшей квалификации на Олимпиаду были отобраны команды Дании, Латвии и Словакии.

Сборная Франции стала лучшей командой, не прошедшей на Игры. Россия также указана среди команд, прошедших квалификацию.

"Что касается участия России, ИИХФ хотела бы напомнить, что в зависимости от ситуации возможны следующие два варианта: в случае участия России в турнире, команда примет будет выступать в соответствии с заранее установленным рейтингом; если Россия не будет принимать участие, Франция будет квалифицирована на Олимпийские игры как лучшая команда, занявшая второе место в Итоговой олимпийской квалификации", - говорится в сообщении.

Сборные России и Белоруссии из-за санкций со стороны ИИХФ не могут выступать на международных соревнованиях, включая чемпионат мира.