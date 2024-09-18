Российский боксер Кузьмин назвал мексиканца Альвареса денежной машиной

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Сергей Кузьмин считает, что мексиканский боксер Сауль Альварес добился того статуса, когда может сам себе выбирать соперников.

"Канело (Сауль Альварес) – денежная машина, которая заказывает себе бои. Грубо говоря, они сами заказывают музыку, получая за это дивиденды. Канело сам себя сделал. Да, ему далеко до Мейвезера, Флойд как боксер намного выше. Но Канело зарекомендовал себя только с лучшей стороны – его имя сверкает во всех пабликах и телеканалах, сейчас он лицо бокса", - сказал Кузьмин "Интерфаксу".

"Уровень оппозиции... Да главное, какие чеки он получает. Просто если бы уровень оппозиции был выше, то чек мог бы быть ниже. Вспомните, даже у Мейвезера были оппоненты, которых он сам попросту выбирал. А эти оппоненты были попросту счастливы выходить против него, зарабатывая. Но они проигрывали", - отметил россиянин

Альварес был чемпионом в четырех весовых категориях, сейчас он владеет поясами WBA, WBO, WBC во втором среднем весе. На его счету 62 победы, две ничьи и два поражения от Флойда Мейвезера в 2013 года и от Дмитрия Бивола в 2022 году.

Сам Кузьмин 20 сентября в Москве на турнире "Кулачные бои. Россия vs США" дебютирует в боях на голых кулаках. Россиянину будет противостоять американский боксер Деандре Севейдж.