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Сауль Альварес защитил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO

Сауль Альварес защитил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO
Мексиканский боксер Сауль Альварес после победы над Эдгаром Берлангой
Фото: Steve Marcus/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мексиканский боксер Сауль Альварес победил американца пуэрториканского происхождения Эдгара Берлангу в главном поединке турнира в Лас-Вегасе.

Бой представителей второго среднего веса растянулся на все 12 раундов, по итогам которых Альваресу была присуждена победа единогласным решением судей. Она позволила мексиканцу защитить титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации.

На счету 34-летнего Альвареса на профессиональном ринге 62 победы (39 нокаутом) при двух поражениях и ничьих. Что касается 27-летнегоо Берланги, он потерпел первое поражение, имея в своем активе 22 победы (17 нокаутом).

Сауль Альварес бокс Эдгар Берланга
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