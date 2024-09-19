ПСЖ с вратарем Сафоновым в составе обыграл "Жирону" в Лиге чемпионов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0 взяли верх над испанской "Жироной" в домашнем матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Гол состоялся на 90-й минуте, когда после удара Нуну Мендеша ошибся вратарь "Жироны" Пауло Гассаниги: тот попытался зафиксировать мяч, однако пропустил его между ног и тот закатился в ворота.

В составе ПСЖ весь матч провел вратарь сборной России Матвей Сафонов, для которого игра стала первой официальной после перехода прошедшим летом из "Краснодара". Соперник нанес по его воротам три удара (один в створ).

Результаты остальных матчей игрового дня: "Болонья" (Италия) – "Шахтер" (Украина) – 0:0, "Спарта" (Чехия) – "Зальцбург" (Австрия) – 3:0, "Брюгге" (Бельгия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – 0:3, "Манчестер Сити" (Англия) – "Интер" (Италия) – 0:0, "Селтик" (Шотлдандия) – "Слован" (Словакия) – 5:1.