Гол россиянина Миранчука лишил команду Месси победы в матче MLS

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук забил дебютный гол за американскую команду "Атланту", в которую он перешел из итальянской "Аталанты" прошедшим летом.

Россиянин нанес точный удар из-за пределов штрафной площади на 84-й минуте домашнего для "Атланты" матча против "Интера Майами" в чемпионате американской лиги MLS. Гол помог "Атланте" сравнять счет – 2:2. К финальному свистку счет не изменился.

Миранчук отыграл весь матч. В составе соперника на 61-й минуте на поле вышел аргентинец Лионель Месси.

До перехода в клуб из США 28-летний Миранчук в составе "Аталанты" выиграл Лигу Европы УЕФА-2023/24. В составе "Локомотива" Миранчук становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России, трижды – Кубка России.