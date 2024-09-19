Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Национальная команда страны опустилась на одну строчку и теперь занимает 34-е место.

Рейтинг не обновлялся с 18 июля. С того времени россияне провели один матч – 5 сентября со счетом 3:0 обыграли Вьетнам. Через два дня подопечные Валерия Карпина должны были встретиться с Таиландом, но игру отменили из-за тайфуна в Ханое.

Сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА, а потому проводит только товарищеские матчи.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. На первой строчке находится Аргентина, ее преследователи в топ-10: Франция, Испания, Англия, Бразилия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Колумбия, Италия.